Kogler gegen weitere Bundesförderungen für Heizkosten

Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellt sich nun gegen die Wünsche von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zur weiteren Entlastungen bei den Heizkosten. Er würde, was weitere Hilfen anbelangt, "sehr vorsichtig" sein, sagte er laut ATV-Aussendung in einem Interview, das Samstagabend ausgestrahlt wird: "Es wird nicht so sein können, dass jede Kilowattstunde Strom oder Gas gefördert wird in einer Art und Weise, als ob es die Krise nicht gäbe."