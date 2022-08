SPÖ stellt Sondersitzung zu Teuerung in den Raum

Die SPÖ zeigt sich nach wie vor enttäuscht über das Ergebnis der Sitzung des Energie-Krisenkabinetts in Sachen Teuerung am Sonntag und will nun verstärkt in die Offensive gehen. Man werde "nicht locker lassen und den Druck auf die Regierung erhöhen", sagte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Ein Instrument wäre eine von der SPÖ beantragte Sondersitzung des Nationalrates im Sommer, meinte Rendi-Wagner auf Nachfrage.