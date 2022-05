NPO-Förderungen laut Sachslehner nicht für Parteiarbeit

Die Corona-Hilfen aus dem "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" in Millionenhöhe, die in fünf Bundesländern an mit dem Seniorenbund assoziierte Vereine flossen, sind laut ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner "nicht für Parteiarbeit" verwendet worden. Die Vereine existierten parallel zu den Bündestrukturen, wiederholte Sachslehner am Samstag gegenüber "Ö1" die bisherige Argumentation.