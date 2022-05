Zweiter Terror-Prozess gegen 21-Jährigen binnen elf Monaten

Ende Juni 2021 ist ein 21-Jähriger am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung verurteilt worden, weil er auf seinem Instagram-Profil Propaganda für die radikalislamistische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) betrieben hat. Unter anderem postete er Hinrichtungsvideos und Aufrufe zum bewaffneten Kampf. Mit 21 Monaten auf Bewährung fiel das Urteil recht milde aus. Am Dienstag hatte sich der 21-Jährige erneut als IS-Propagandist am Landesgericht zu verantworten.