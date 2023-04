Sechs Häftlinge in Gefängnis in Ecuador erhängt aufgefunden

In einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens sechs tote Häftlinge gefunden worden. Sie seien erhängt in ihren Zellen in der Haftanstalt nahe der Hafenstadt Guayaquil entdeckt worden, berichtete die Zeitung "El Universo" am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden. Der Teil des Gefängnisses werde von der Bande Los Águilas kontrolliert.