79-Jährige stirbt bei Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf ist am frühen Dienstagabend eine 79-Jährige Frau ums Leben gekommen. Laut Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, und Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurden die Einsatzkräfte um 18.40 Uhr in die Ruthnergasse alarmiert. Die Berufsfeuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 33 Mitarbeitern an. Mit einer Löschleitung wurden die Flammen über das Stiegenhaus unter Atemschutz bekämpft.