Zwei Verletzte bei Tauchunfall im Neufelder See

Der Neufelder See ist am Samstag in den Mittagsstunden der Schauplatz eines Tauchunfalls gewesen. Zwei Männer, 60 und 45 Jahre alt, wurden nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland ins Landeskrankenhaus- Universitätsklinikum Graz gebracht, wo es eine Druckkammer gibt. "Christophorus 16" und der Intensivtransporthubschrauber (ITH) führten die Flüge durch.