Laut Innenminister Narottam Mishra wurden Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet. Auf Fernsehbildern waren Rettungskräfte zu sehen, die mit Leitern und Seilen versuchten, die Menschen in dem Brunnen zu erreichen. In anderen Videos waren der eingestürzte Tempelboden und verbogene Metallstangen zu sehen. Die Gläubigen in dem Tempel in Indore hatten sich wie Millionen andere Menschen in Indien zum Feiertag Ram Navami versammelt, an dem der Geburtstag des Hindugotts Rama gefeiert wird.