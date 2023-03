Ausgangspunkt war die Festnahme des damals 46-jährigen Inhabers des Einfamilienhauses nahe der Kirschengasse Ende August 2021, nachdem ihm eine selbst gebaute Rohrbombe in der Hand detoniert war. Er rief die Rettung, welche die Polizei verständigte. Als die Uniformierten eintrafen, verschanzte er sich in dem Haus. In fünfstündigen Verhandlungen wurde er dazu bewegt, das Gebäude freiwillig zu verlassen. Im Februar 2022 wurde der Mann in den Maßnahmenvollzug genommen. Er leidet an einer bereits zum Tatzeitpunkt bekannten paranoiden Schizophrenie.

Dem Mann dürfte es nun besser gehen. Er erzählte Polizisten, dass in seinem Garten weiterer Sprengstoff vergraben ist. So kam es gestern zu der Aktion, an der die Brandermittler des Landeskriminalamtes, Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion, weitere Uniformierte und der Entschärfungsdienst der Direktion für Spezialeinheiten des Innenministeriums samt Bergeroboter beteiligt waren. Die Berufsfeuerwehr, die Berufsrettung und die Wiener Linien unterstützten den Einsatz. Insgesamt waren 68 Menschen mit 23 Fahrzeugen an der Suche und Bergung des Sprengstoffes beteiligt.

Der Inhaber hatte präzise Angaben gemacht und den Beamten genau die Stelle beschrieben, wo der Sprengstoff vergraben war. Er hatte ihnen auch mitgeteilt, in welcher Tiefe sie suchen müssten. So ging der Einsatz relativ schnell. In einem halben Meter Tiefe fanden die Polizisten eine etwa zur Hälfte mit Sprengstoff angefüllte PET-Flasche. Bei dem hochbrisanten Material handelte es sich um selbst hergestelltes Acetonperoxid (TATP). Nach dem Abtransport konnten die Anrainer deutlich früher als befürchtet in ihre Häuser zurückkehren.

Dass in dem Garten es auch nach der Festnahme des Inhabers noch Gefährliches gibt, wurde im vergangenen Juni klar: Laut "Kurier" (Dienstagsausgabe) explodierte einer Frau bei Arbeiten ein Rasenmäher. Offenbar dürft sie mit dem Gerät über eine vergrabene Sprengvorrichtung gefahren sein. Die Frau wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.