Der Großteil - sieben von zehn Befragten - will sein Budget dabei in etwa gleich hoch halten wie in den Vorjahren. 15 Prozent wollen diesmal tiefer in die Taschen greifen, 17 Prozent werden weniger Geld für Geschenke ausgeben. Die beliebtesten Geschenke sind in diesem Jahr erneut Süßigkeiten wie Schokohasen oder -eier und Pralinen: 68 Prozent greifen auf diese Klassiker zurück. Danach kommen (gefärbte) Ostereier und Spielsachen. Zudem zählen noch Bargeld sowie Blumen und Topfpflanzen zu den favorisierten Geschenken.

Insgesamt werden laut der Umfrage heuer etwa 67 Millionen Ostereier und 23 Millionen Schokohasen verschenkt. Eingekauft wird dabei mehrheitlich im stationären Handel: 89 Prozent gaben an, ihre Geschenke dort zu erwerben. Ein Viertel kauft laut eigenen Angaben das eine oder andere Geschenk auch online.

Drei Viertel der Österreicher feiern das Fest am liebsten bei einer gemeinsamen Osterjause oder einem Osteressen. Zu den geschätzten Traditionen gehören das Eierpecken (45 Prozent) und das Schmücken eines Osterstrauches (40 Prozent), die Ostereier-Suche (39 Prozent) und das gemeinsame Färben von Ostereiern (34 Prozent).

Wer auf der Suche nach handgefertigten Geschenken ist, könnte im Online-Shop der österreichischen Justizanstalten unter fündig werden. Heuer können unter anderem Osterhasen aus unterschiedlichen Materialien erworben werden. Die Justizanstalt Stein bietet hölzerne Osterhasen an, die Justizanstalt Göllersdorf steuert Figuren aus Ton bei und in der Justizanstalt Suben hat man robuste Unikate für Haus und Garten aus Metall hergestellt. Aus der Justizanstalt Klagenfurt können Dekoseifen in Hasenform gekauft werden. "Die Werke sind in Handarbeit aus nachhaltigen Materialien produziert und unterstützen die Resozialisierung von Insass:innen", hieß es in einer Aussendung von Justizministerin Alma Zadić (Grüne).