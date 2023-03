Frau starb bei Explosion in Container im Burgenland

In Zillingtal (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist am Dienstagnachmittag eine Frau nach einer Explosion in einem Container gestorben. Die Feuerwehrleute haben die 55-Jährige bei den Löscharbeiten leblos aufgefunden, erklärte ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt Umgebung gegenüber der APA. Die Ursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.