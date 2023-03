Ermittlungen gegen TikTok in Italien wegen "Challenge"

Die italienische Kartellbehörde hat eine Untersuchung gegen die Videoplattform TikTok wegen einer "Challenge" aufgenommen, die als gefährlich eingestuft wird. Dies teilte die Behörde in einer Presseaussendung am Dienstag mit. Bei der Untersuchung geht es um eine "französische Narbe" genannte Herausforderung, bei der sich junge Leute gegenseitig so fest ins Gesicht zwicken, dass eine Narbe entsteht.