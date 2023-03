Kleinbus-Kollision auf A5 in NÖ forderte zehn Verletzte

Bei einer Kollision zweier Kleinbusse auf der A5-Umfahrung Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) sind Samstagfrüh zehn Personen verletzt worden. Fünf Insassen erlitten schwere, fünf weitere leichte Blessuren. Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz, auch mehrere Notarzthubschrauber wurden angefordert. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser in Österreich sowie im benachbarten Tschechien gebracht.