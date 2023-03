14-Jähriger in Mexiko an acht Morden beteiligt

Die Polizei in Mexiko hat einen 14-Jährigen unter dem Verdacht festgenommen, an der Ermordung von acht Menschen beteiligt gewesen zu sein. Mit einem weiteren Tatverdächtigen soll der Bursche im Jänner in der Stadt Chimalhuacán auf die Gäste einer Geburtstagsfeier geschossen haben, teilte das Sicherheitsministerium am Donnerstag in Mexiko-Stadt mit. Laut Medien stand die Tat in der östlich von Mexiko-Stadt gelegenen Stadt möglicherweise im Zusammenhang mit Drogenhandel.