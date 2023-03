Am Donnerstag zu Mittag war in der Bundes-Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik (BAFEP) in Klagenfurt eine Drohbotschaft gefunden worden. Schüler und Lehrpersonal, etwa 1.000 Personen, mussten die Schule verlassen, gefunden wurde nichts. Das gleiche Szenario herrschte in der Fachberufsschule Villach, hier waren rund 500 Schüler und Lehrer betroffen. Und am Nachmittag wurde vom Reinigungspersonal der MS 2 in Klagenfurt eine Bombendrohung gefunden. Die Durchsuchung des Gebäudes war vorerst noch nicht abgeschlossen, Schüler waren zu diesem Zeitpunkt aber keine mehr im Gebäude.