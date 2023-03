Schwimmende Fischerhütte auf Donau in Wien abgebrannt

Eine schwimmende Fischerhütte ist Freitagabend auf dem Donaustrom in Wien abgebrannt. Zuvor dürfte es in der auf der Inselseite auf Höhe der Steinspornbrücke in der Donaustadt verankerten Hütte eine heftige Explosion gegeben haben, berichteten Zeugen laut Jürgen Figerl von der Berufsfeuerwehr Wien. Auslöser könnte eine Gasflamme gewesen sein, bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte in Vollbrand. Darin befunden habe sich niemand, es gab daher keine Verletzten.