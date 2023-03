Großfahndung nach Stichwaffenangriff auf 18-Jährigen in Wien

In Wien-Landstraße ist am Freitagnachmittag ein Jugendlicher (18) auf offener Straße niedergestochen worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion Wien der APA. Die Exekutive stand am frühen Abend mit dutzenden Kräften im Großeinsatz. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer handeln. Sie sind noch auf der Flucht. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.