Rabiate Kunden demolieren Wiener Autowerkstätte

Weil ihm die Begutachtungsplakette für seinen 20 Jahre alten BMW verweigert wurde, hat ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem 33-jährigen Kompagnon am frühen Montagnachmittag mit einem Hammer eine Kfz-Werkstätte in Wien-Hernals beschädigt. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger war der Zulassungsbesitzer mit dem alten Wagen in die Werkstätte unweit der Ottakringer Straße gekommen und wollte das Pickerl erneuern lassen. Doch bei der Prüfung leuchteten alle Kontrollleuchten auf.