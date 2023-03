Achtjähriger bei Sturz aus Sessellift schwer verletzt

Ein achtjähriger Bub ist am Montagvormittag im Montafon beim Sturz aus einem Sessellift schwer verletzt worden. Er war beim Versuch, mit zwei anderen Kindern den Schutzbügel zu schließen, abgerutscht, berichtete die Polizei. Bis zur dritten Liftstütze konnte er sich noch am Fußraster festhalten und wurde auch von einem 14-jährigen Mädchen gehalten, dann stürzte er etwa acht Meter tief in den Schnee ab. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.