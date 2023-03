Mindestens 13 Tote bei Verkehrsunfall in Peru

Beim frontalen Zusammenstoß eines Busses und eines Motorradtaxis in Peru sind am Sonntag mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Die Kollision auf der Fernstraße Panamericana löste ein Feuer aus, in dem die Menschen starben, wie die Behörden mitteilten. Sechs Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.