Zwei weitere Hinrichtungen in Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien sind zwei weitere Todesurteile vollstreckt worden. Einem der am Samstag hingerichteten Männer wurde vorgeworfen, er habe eine Ölanlage in die Luft zu sprengen versucht, wie aus einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur SPA hervorging. Der zweite hingerichtete Mann war demnach wegen sexuellen Vergehen an Minderjährigen verurteilt worden.