Starbucks serviert in Italien Cappuccino mit Olivenöl

Starbucks will im Kaffee-Land Italien wachsen. Die größte Kaffeehauskette der Welt bringt in Italien eine neue Getränkelinie aus drei Kaffeekreationen mit Olivenöl auf den Markt. Jeder der "Oleato" genannten Kaffees und Cappuccinos besteht aus Arabica-Kaffee von Starbucks, der mit Olivenöl aus der sizilianischen Stadt Partanna angereichert wird. Dies biete "ein samtweiches, köstlich-üppiges neues Kaffeeerlebnis", heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.