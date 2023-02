Tödliche Schüler-Attacke auf Lehrerin in Frankreich

Ein Schüler in Südfrankreich hat seine Spanischlehrerin mit einer Stichwaffe angegriffen und tödlich verletzt, berichteten französische Medien am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Bayonne. Der Verdächtige, ein 16-Jähriger, wurde festgenommen, so der Sender BFMTV. Die Lehrerin hatte sich nach dem Angriff in Lebensgefahr befunden, sie starb wenig später.