"Earth Hour" 2023 findet am 25. März statt

Unter dem Motto "Auszeit für die Erde" findet am 25. März zum 17. Mal weltweit die Earth Hour statt. Für eine Stunde soll das Licht wieder symbolisch an zahlreichen Wahrzeichen, öffentlichen Gebäuden und in privaten Haushalten abgedreht werden. Darüber hinaus lädt der World Wide Fund for Nature (WWF), Initiator der "Earth Hour", zur aktiven Teilnahme an Naturschutz- und Bewusstseinsaktionen, die man auf einer digitalen Karte des WWF Österreich eintragen kann.