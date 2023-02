Auf den Normalstationen wird bis 8. März österreichweit ein Anstieg von 1.304 Corona-Positiven (Stand gestriger Dienstag) auf im Mittelwert 1.496 Betroffene erwartet. Die Schwankungsbreite liegt bei 1.156 bis 1.936 belegten Betten. Auf den Intensivstationen dürfte die Zahl der Covid-Kranken laut den Modellrechnern von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) annähernd gleich bleiben, am Vortag waren es 66.

Bei den Neuinfektionen zeigen die bis 16. Februar vorliegenden Daten aus dem Abwassermonitoring einen Aufwärtstrend. Die tatsächlich gemeldeten Infektionszahlen im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) stagnieren dagegen inzwischen und sind in einigen Bundesländern bereits rückläufig, erläuterten die Experten die unsichere Datenlage bei den Fallzahlen.

Österreichweit kamen am Dienstag 6.763 Neuinfektionen hinzu. Im Schnitt wurden laut AGES in der vergangenen Woche täglich 4.947 Infektionen nachgewiesen. Im Tagesvergleich stieg die Zahl der Corona-Toten um 23 weitere Opfer. In der vergangenen Woche sind 52 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt hat die Pandemie bisher 21.848 Menschenleben in Österreich gefordert.