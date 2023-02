Inder tötete Freundin und heiratete am selben Tag

In Indien hat ein Mann seine Freundin getötet und am selben Tag eine andere Frau geheiratet. Seine mehrjährige Freundin sei wütend auf ihn geworden, als sie herausgefunden habe, dass er mit einer anderen Frau eine von seiner Familie arrangierte Ehe eingehen wollte, berichten Medien unter Berufung auf die Polizei am Donnerstag.