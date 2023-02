Österreich wird neben der angekündigten Soforthilfe nach dem katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet weitere Unterstützung leisten. Den avisierten drei Millionen Euro "wird sicher noch Einiges folgen", sagte Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch vor der Ministerratssitzung in Wien. Die österreichischen Soldaten, die seit 7. Februar im Katastropheneinsatz an Ort und Stelle waren, kehren am Donnerstag nach Österreich zurück.