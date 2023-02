Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Geldtransporter auf einer Schnellstraße in Südafrika sind mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Knapp 70 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Rettungsdienst ER24 in der Nacht auf Dienstag mit. Der Bus sei nach der Kollision am Montagabend auf der Fernverkehrsstraße N1 nahe der Ortschaft Louis Trichardt von einer Brücke in einen Fluss gestürzt.