Särge und Urnen von Friedhof in Italien bei Regen weggespült

Wegen starker Regenfälle ist ein Friedhof in Süditalien teilweise weggespült worden. Etwa 20 Särge und rund 80 Urnen gerieten dabei in der Ortschaft Sant'Agata de' Goti in der Region Kampanien in ein angrenzendes Bachbett, wie die Feuerwehr sowie Medien am Donnerstag berichteten. Der Bach habe zuletzt kein Wasser geführt, berichtete Bürgermeister Salvatore Riccio. Heftige Niederschläge füllten den Bachlauf aber wieder mit Wasser, das den Hang mit dem Friedhof unterspülte.