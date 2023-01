Corona-Ampel leuchtet für Gesamtösterreich wieder grün

Die Corona-Ampel zeigt für Gesamtösterreich erstmals seit 17. November wieder grünes Licht und damit "sehr geringes Risiko" in der Covid-Pandemie. Auch in der Einzelbewertung der Bundesländer kam die Corona-Kommission am Donnerstag zu dem Schluss, dass alle Regionen außer Salzburg auf Grün geschaltet werden oder bleiben. Salzburg leuchtet indes weiterhin gelbgrün auf der Landkarte, was "geringes Risiko" bedeutet. Am Mittwoch wurden laut AGES 1.970 Neuinfektionen gemeldet.