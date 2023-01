16-Jähriger vor Gymnasium bei Paris erstochen

Vor einem Gymnasium in einem Pariser Vorort ist ein 16 Jahre alter Schüler bei einem Angriff von einer Gruppe Jugendlicher erstochen worden. Ein weiterer 16-Jähriger wurde bei der Attacke in Thiais Montag früh schwer verletzt und kam in eine Klinik, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein 16-jähriger Schüler eines anderen Gymnasiums sei wegen Tatverdachts festgenommen worden. Ermittelt werde wegen bandenmäßig organisierten Totschlags sowie versuchten Totschlags.