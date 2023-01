Zwei Babyleichen in Ostfrankreich gefunden

Im Osten Frankreichs sind zwei tote Babys in einer Wohnung gefunden worden. Die Überreste der Kinder seien eingewickelt in einem Koffer gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Annecy am Freitag mit. Eines der Babys habe noch eine Nabelschnur gehabt und sei wohl als Neugeborenes umgekommen. Wann und wie die Babys starben, wurde bei den Autopsien zunächst nicht herausgefunden. Die Justiz ermittelt wegen Mordes an Minderjährigen.