Kleinkind stirbt bei Axt-Angriff in Kroatien

In der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist am Mittwochabend ein eineinhalbjähriges Mädchen bei einem Angriff getötet worden. Laut kroatischen Medien attackierte ein 43-jähriger Mann seine Ex-Partnerin und ihr Kleinkind mit einer Axt. Das Mädchen verstarb noch am selben Abend im Krankenhaus, die 41-jährige Mutter ist schwer verletzt, berichteten Medien. Der Angreifer kam später bei einem Verkehrsunfall ums Leben.