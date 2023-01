91-Jähriger starb nach Böllerunfall in deutschem Altersheim

Ein 91-Jähriger ist nach der Explosion eines Böllers in einem Altersheim in der deutschen Stadt Erfurt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Heimbewohner hantierte am Neujahrstag offensichtlich in seinem Zimmer mit dem Sprengkörper, der explodierte und den Mann schwer an der Hand verletzte, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Am Montag erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.