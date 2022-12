Zwei Deutsche beim Skifahren in Tirol tödlich verunglückt

Zwei 17-jährige Deutsche sind Mittwochvormittag beim Skifahren im Skigebiet Steinplatte in Waidring in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ums Leben gekommen. Die beiden Jugendlichen waren im mittleren Bereich der Piste über den rechten Rand hinausgefahren und zu Sturz gekommen. Beide stürzten daraufhin über teils mit Steinen durchsetztem und kaum mit Schnee bedecktem Alm- bzw. Wiesengelände ab. Sie verstarben trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.