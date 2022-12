Zwei Tote bei Brand in chilenischem Urlaubsort

Bei einem Großbrand in einem Urlaubsort in Chile sind mindestens zwei Menschen getötet und etwa 400 Häuser beschädigt worden. Der Brand im Badeort Viña del Mar am Pazifik 120 Kilometer östlich der Hauptstadt Santiago de Chile habe bereits etwa 110 Hektar Land verbrannt und breite sich schnell aus, teilte der Nationale Notfalldienst (Onemi) am Donnerstag (Ortszeit) mit.