Familie in der Steiermark starb an Kohlenmonoxidvergiftung

Nach dem Tod einer 90-Jährigen und ihren beiden Söhnen in Fischbach im oststeirischen Bezirk Weiz steht nun das Obduktionsergebnis fest: Die Gerichtsmedizin hat bei allen drei eine tödliche Kohlenmonoxidvergiftung festgestellt. Ein Fremdverschulden war von Anfang an so gut wie ausgeschlossen. Rasch waren giftige Abgase einer "mobilen Heizung" die mutmaßliche Ursache. Die drei Toten wurden mittlerweile zur Beerdigung freigegeben, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.