87-Jährige starb bei Bauernhof-Brand im Bezirk Melk

Beim Brand eines Bauernhofs in St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) ist in der Nacht auf Dienstag eine 87-Jährige ums Leben gekommen. Die Flammen waren Polizeiangaben zufolge vom 61 Jahre alten Sohn der Frau entdeckt worden, als dieser von der Arbeit nach Hause gekommen war. 120 Mitglieder von sieben Feuerwehren standen über mehrere Stunden hinweg im Einsatz. Brandursache und Schadenssumme waren vorerst unklar, Ermittlungen starten am Dienstagvormittag.