Afghanistan will sieben Millionen Kinder gegen Polio impfen

Afghanistan will mit einer neuen Kampagne sieben Millionen Kinder gegen Polio impfen. Impfhelfer sollen dafür in 26 der 34 afghanischen Provinzen von Montag an die Schutzimpfung verabreichen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der regierenden Taliban mitteilte. Vorbehalte und Verschwörungstheorien über die Impfungen hatten die Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten in Afghanistan und dem Nachbarland Pakistan erschwert.