Sechs Tote bei Schusswaffenangriff in Vorort von Toronto

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Vorort der kanadischen Stadt Toronto sind Polizeiangaben zufolge am Sonntag sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Angreifer, sagte der örtliche Polizeichef Jim MacSween vor Journalisten. Bei dem Vorfall in einem Wohnhaus sei zudem eine Person verletzt worden.