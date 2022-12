Bereits mehr als 50 Tote wegen Fusels in Indien

In Indien ist die Zahl der Toten nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps auf mindestens 53 gestiegen. Ein Spezialteam der Polizei habe mit der Untersuchung des Falls im nordöstlichen Bundesstaat Bihar begonnen, teilte die örtliche Polizei am Freitag mit. Einige Menschen würden weiterhin ärztlich behandelt. Die ersten Opfer waren am Dienstag mit Magenkrämpfen, Erbrechen und Sehstörungen in Krankenhäuser gekommen.