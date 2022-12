Wiener Silvesterpfad feiert Comeback

Der Wiener Silvesterpfad feiert nach der Corona-Pause ein Comeback. Er findet erstmals nach zwei Jahren wieder statt. Das teilte der Veranstalter, das Stadt Wien Marketing, am Donnerstag mit. Es handelt sich um die 31. Ausgabe der Großveranstaltung, für die die Wiener City wieder in eine Partymeile umfunktioniert wird. Gefeiert wird bei freiem Eintritt - und zwar an insgesamt sechs Locations.