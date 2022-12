Wiener Forscher fanden Hinweise auf "Long Covid"-Verursacher

Eine erstaunliche Kombination an Stoffwechselprodukten in Blutproben von "Long Covid"-Patienten fand ein Wiener Forschungsteam in einer im Fachblatt "iScience" veröffentlichen Studie: Es zeigten sich nahezu keine Hinweise auf Entzündungen, aber hohe Konzentrationen an Verbindungen, die auf anti-entzündliche Reaktion hinweisen. Diese überschießende Anti-Entzündungsreaktion passe vor allem bei "Long Covid"-Betroffenen mit starken Ermüdungserscheinungen als Erklärung sehr gut.