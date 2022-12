Gefährliche Menge illegale Pyrotechnik in Wien konfisziert

32 Kilogramm illegale und höchst "scharfe" Pyrotechnik ist in Wien-Donaustadt konfisziert worden. Ein 26-Jähriger geriet mit "Krachern" und Böllern der Klassen F3 und F4 in einer großen Einkaufstasche beim Kagraner Platz in eine Kontrolle der Bereitschaftseinheit. "Aufgrund der hohen Anzahl sowie der enormen Sprengkraft der illegalen pyrotechnischen Gegenstände", so Polizeisprecherin Irina Steirer, musste sogar ein Sprengstoffexperte ausrückten.