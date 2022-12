Ein Alkotest war bei dem Einsatz nicht möglich, erläuterte der Wiener Polizeisprecher Daniel Fürst am Montag. Als die Identitätsfeststellung ergab, dass der Mann ein nicht zurückgekehrter Häftling ist, wurde der 39-Jährige nach Korneuburg überstellt. Wann der Insasse eigentlich bereits zurück sein sollte und weswegen er eine Haftstrafe verbüßt, war bei der Wiener Polizei nicht bekannt.

In Wien-Simmering wurden am Sonntag ebenfalls zwei Polizisten so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Die Beamten statteten einem 31-Jährigen routinemäßig einen Besuch in seiner Wohnung ab, um eine sogenannte Gefahrenprognose im Zuge eines aufrechten Betretungsverbots durchzuführen. Der Mann verhielt sich aggressiv, drückte einen Polizisten gegen eine Wand und verbog dem anderen einen Finger. Schließlich wurde er festgenommen.