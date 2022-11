Viele besondere Nachzuchten im Tiergarten Schönbrunn

Im 270. Jubiläumsjahr haben im Tiergarten Schönbrunn zahlreiche Nachzuchten das Licht der Welt erblickt. Neben Arktischen Wölfen, Wasserschweinen und Zebras sorgten beispielsweise auch Königs- und Felsenpinguine sowie Mähnenrobben für Nachwuchs, wie der Tiergarten am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. "In den letzten Wochen sind noch zwei Totenkopfaffen zur Welt gekommen - sie sind somit unser aktuellster Nachwuchs", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.