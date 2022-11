Christbaum am Wiener Rathausplatz aufgestellt

Am Wiener Rathausplatz ist am Montag wieder ein hoher Gast empfangen worden. Pünktlich um 10.00 Uhr traf dort jene 130 Jahre alte steirische Fichte ein, die in den kommenden Wochen den beliebten Christkindlmarkt schmücken wird. Der Nadelbaum stammt aus Admont, ist 28 Meter hoch und rund 3,6 Tonnen schwer. Bis er in voller Pracht bewundert werden kann, dauert es noch ein wenig: Das Adventgeschehen am Rathausplatz startet am 19. November.