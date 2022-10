Bei dem Einsturz befanden sich den Angaben zufolge 150 Menschen auf der Hängebrücke und insgesamt 400 Menschen im gesamten Bereich des Bauwerks. Viele waren Touristen, die anlässlich des Lichterfests Diwali in die Gegend gereist waren. Dem Außenministerium in Wien (BMEIA) lagen vorerst keine Hinweise vor, dass auch Österreicher betroffen sein könnten. Gegenüber der APA hieß es am Sonntagabend, es seien bisher weder in Wien noch in der Botschaft in Neu Delhi entsprechende Anfragen oder Angaben eingegangen.

Auf TV-Aufnahmen war zu sehen, wie Dutzende Menschen sich an die Seile der eingestürzten Brücke klammerten, während Rettungskräfte versuchten, zu ihnen zu gelangen.

Die 230 Meter lange Fußgängerbrücke würde im 19. Jahrhundert unter britischer Kolonialherrschaft errichtet. Sie war wegen Renovierungsarbeiten für sechs Monate gesperrt gewesen und erst vergangene Woche wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie das Bauwerk in der Mitte auseinanderzubrechen scheint und mehrere Menschen sich festklammern, um nicht ins Wasser zu stürzen.

Zu der Ursache gab es zunächst keine offiziellen Angaben. In Medienberichten hieß es, möglicherweise habe die Konstruktion der Last zu vieler Menschen nicht standgehalten. Das Büro von Premierminister Narendra Modi kündigte auf Twitter Entschädigungen für die Familien der Opfer an.