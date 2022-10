Ein Toter bei Unfall auf Vorarlberger Rheintalautobahn

Tödlich endete am Sonntagabend für einen Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Dornbirn ein Verkehrsunfall auf der A14, der Rheintalautobahn. Der 41-Jährige war gegen 19:50 Uhr in Fahrtrichtung Tirol auf Höhe des Nordportales des Ambergtunnels in Rankweil mit seinem Pkw unterwegs, ehe sich das Auto im Zuge von mehreren Kollisionen überschlug. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. Eine in den Unfall ebenfalls verwickelte Lenkerin blieb unverletzt,