Neben der Gesundheitsversorgung sei außerdem die Wasserversorgung nicht mehr gewährleistet, da die Fluten Bohrlöcher und Brunnen zerstört hätten und so das Wasser kontaminiert sei. Experten zufolge sind die Folgen des Klimawandels in Afrika aktuell vor allem an den Extremen im Wasserhaushalt sichtbar: Einerseits leiden die Menschen am Horn von Afrika in Äthiopien, Somalia, in Teilen Kenias sowie im Süden Madagaskars unter mehrjährigen schweren Dürreperioden. Neben dem Südsudan gibt es in Nigeria, dem Kongo und Burundi andererseits massive Überschwemmungen.